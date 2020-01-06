أثناء حرب الخليج الأولى.. تسجيل قديم لقاسم سليماني يثير الجدل

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شاهد الارهابي #قاسم_سليماني في مقابلة تلفزيونية خلال الحرب العراقية الإيرانية قبل أكثر من 35 سنة يؤكد بأنهم يقاتلون العراق لإعادة الامبراطورية الفارسية وبسط نفوذهم في الأرض العربية.

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. pic.twitter.com/jp5H7JEeSB — خبر عاجل (@AjelNews24) January 5, 2020

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لقائد فيلق القدس، الذي قتلته القوات الأمريكية، قاسم سليماني، أثناء الحرب العراقية الإيرانية.وقال سليماني في تسجيل الفيديو: "عدائنا معهم ليس جديد، قدمنا تضحيات لكسر شوكتهم وكبح جماحهم وتدمير أمجادهم المزعومة".وأضاف في اعترافه: "نحن نقاتل من أجل هدف سامي، وكبير، نقاتل من أجل إعادة الامبراطورية، لم يتبقى منها سوى الأطلال".وتابع: "نضحي ونقاتل ونموت لكي لا يبقى شبر واحد من أرض فارس ولا ساعة واحدة نبقى تحت حكم وسيطرة أناس كانوا يسكنون الصحاري".واعترف في النهاية قائلا: "مشروعنا الأهم هو بسط النفوذ وليس هزيمة العراق".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية على سيارة كانت تقله بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.