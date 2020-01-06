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أخبار العالم

أثناء حرب الخليج الأولى.. تسجيل قديم لقاسم سليماني يثير الجدل

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:44 ص
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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شريف سيد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لقائد فيلق القدس، الذي قتلته القوات الأمريكية، قاسم سليماني، أثناء الحرب العراقية الإيرانية.

وقال سليماني في تسجيل الفيديو: "عدائنا معهم ليس جديد، قدمنا تضحيات لكسر شوكتهم وكبح جماحهم وتدمير أمجادهم المزعومة".

وأضاف في اعترافه: "نحن نقاتل من أجل هدف سامي، وكبير، نقاتل من أجل إعادة الامبراطورية، لم يتبقى منها سوى الأطلال".

وتابع: "نضحي ونقاتل ونموت لكي لا يبقى شبر واحد من أرض فارس ولا ساعة واحدة نبقى تحت حكم وسيطرة أناس كانوا يسكنون الصحاري".

واعترف في النهاية قائلا: "مشروعنا الأهم هو بسط النفوذ وليس هزيمة العراق".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية على سيارة كانت تقله بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.
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