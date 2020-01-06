أثناء حرب الخليج الأولى.. تسجيل قديم لقاسم سليماني يثير الجدل

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لقائد فيلق القدس، الذي قتلته القوات الأمريكية، قاسم سليماني، أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
وقال سليماني في تسجيل الفيديو: "عدائنا معهم ليس جديد، قدمنا تضحيات لكسر شوكتهم وكبح جماحهم وتدمير أمجادهم المزعومة".
وأضاف في اعترافه: "نحن نقاتل من أجل هدف سامي، وكبير، نقاتل من أجل إعادة الامبراطورية، لم يتبقى منها سوى الأطلال".
وتابع: "نضحي ونقاتل ونموت لكي لا يبقى شبر واحد من أرض فارس ولا ساعة واحدة نبقى تحت حكم وسيطرة أناس كانوا يسكنون الصحاري".
واعترف في النهاية قائلا: "مشروعنا الأهم هو بسط النفوذ وليس هزيمة العراق".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية على سيارة كانت تقله بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.
وقال سليماني في تسجيل الفيديو: "عدائنا معهم ليس جديد، قدمنا تضحيات لكسر شوكتهم وكبح جماحهم وتدمير أمجادهم المزعومة".
وأضاف في اعترافه: "نحن نقاتل من أجل هدف سامي، وكبير، نقاتل من أجل إعادة الامبراطورية، لم يتبقى منها سوى الأطلال".
وتابع: "نضحي ونقاتل ونموت لكي لا يبقى شبر واحد من أرض فارس ولا ساعة واحدة نبقى تحت حكم وسيطرة أناس كانوا يسكنون الصحاري".
واعترف في النهاية قائلا: "مشروعنا الأهم هو بسط النفوذ وليس هزيمة العراق".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية على سيارة كانت تقله بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد.
فيديو 🔴— خبر عاجل (@AjelNews24) January 5, 2020
.
.
شاهد الارهابي #قاسم_سليماني في مقابلة تلفزيونية خلال الحرب العراقية الإيرانية قبل أكثر من 35 سنة يؤكد بأنهم يقاتلون العراق لإعادة الامبراطورية الفارسية وبسط نفوذهم في الأرض العربية.
.
. pic.twitter.com/jp5H7JEeSB