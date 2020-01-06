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أخبار العالم

قائد فيلق القدس الجديد: سأمحو القوات الأمريكية من المنطقة

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:31 ص
قائد فيلق القدس الجديد
قائد فيلق القدس الجديد
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قسم الخارجي
أكد قائد فيلق القدس الإيراني الجديد إسماعيل قاني على عمله لإزالة الولايات المتحدة من المنطقة برمتها، وذلك عقب مقتل القائد السابق قاسم سليماني.

وقنلت وسائل الإعلام الإيراني عن قاني قوله إنه يهدف لاستئصال الولايات المتحدة من المنطقة.

وتابع قاني، وفق ما نقلته وكالة رويترز، قبل تشييع جثمان قائده السابق قاسم سليماني: "نعد بمواصلة طريق الشهيد سليماني بنفس القوة... والتعويض الوحيد لنا هو إخراج أمريكا من المنطقة".

وكان النظام الإيراني قرر تعيين إسماعيل قاني لقيادة فيلق القدس، في أعقاب مقتل قائد التنظيم المسلح السابق قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد يوم الجمعة الماضية.
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