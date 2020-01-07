أهم الأخبار ليلا.. صلاح يغيب عن الأفضل في أفريقيا.. تفاصيل جديدة في قضية نانسي عجرم.. فيلق القدس يصدم العالم

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عددا من الأحداث المهمة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها.أعلنت الشرطة الاسترالية إلقاء القبض على 20 شخصا، لقيامهم بإشعال النيران في الغابات عن قصد، ما تسبب في الحرائق التي تشهدها البلاد.وكانت الشرطة اتهمت 53 شخصًا بعدم الامتثال بالحظر الشامل للحرائق، واتُهمت 47 آخرين بإلقاء سيجارة مشتعلة أو عود كبريت على الأرض، وفق ما نقلته صحيفة ديلي بيست.أكد مصدر باللجنة المنظمة لحفل الأفضل فى إفريقيا، أن كل ترتيبات استقبال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أُلغيت؛ وذلك بعد أن تم إلغاء رحلة الطائرة التى كان مقررا إقلاعها من مطار لندن "هيثرو"، لتقل الثنائي صلاح ورياض محرز، بعد طائرة ماني التي وصلت بالفعل، ومع اعتذار "محرز" رسميا، وعدم سفر "صلاح" أصبحت الأمور أكثر وضوحا بعدم حضور صلاح للحفل.كشف الصحفى اللبناني ربيع فران، تفاصيل جديدة تتعلق بقضية اقتحام ڤيلا الفنانة نانسي عجرم في لبنان.قال الصحفي اللبناني ربيع فران، خلال تصريحات تلفزيونية، إن ما ذكره موقع سوري عن معرفة سابقة بين المقتحم، وبين نانسي عجرم، أو زوجها، الطبيب فادي الهاشم، غير صحيح إطلاقا، وفقا لم ذكره أخو المقتحم، مشيرا إلى أن تلك الأخبار أدت إلى تشويش كبير بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.كشف موقع "إيران وير" عن تقدم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمسئولين الإيرانيين من حلفائهم في العراق بعدم استهداف أي مواقع أمريكية في الوقت الحالي، وذلك ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في الثالث من يناير الجاري.ونقل الموقع عن مسئول في حكومة إقليم كردستان العراق قوله إن المسؤولين الإيرانيين وأعضاء فيلق القدس في الحرس الثوري طلبوا من حلفائهم في العراق الامتناع عن الانتقام.أتم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع الفرنسي ديديه جوميز، مديرا فنيا للفريق، خلفا للصربي "ميودراج يستيش".وتولى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت منذ رحيل المدرب الصربى نظرا لتراجع النتائج على المستوى المحلى.