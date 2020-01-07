إيران وير: فيلق القدس يطالب بعدم الانتقام لمقتل قاسم سليماني

كشف موقع "إيران وير" عن تقدم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمسئولين الإيرانيين من حلفائهم في العراق بعدم استهداف أي مواقع أمريكية في الوقت الحالي، وذلك ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في الثالث من يناير الجاري.



ونقل الموقع عن مسئول في حكومة إقليم كردستان العراق قوله إن المسؤولين الإيرانيين وأعضاء فيلق القدس في الحرس الثوري طلبوا من حلفائهم في العراق الامتناع عن الانتقام.



وأضاف المسئول، الذي رفض الكشف عن اسمه: "قيل لهم إن المرشد الإيراني آية الله خامنئي لم يعلن الجهاد بعد وعليهم الانتظار"، متابعا: "عاد العديد من الإيرانيين المتمركزين في العراق إلى ديارهم للتشاور بشأن ما ينبغي عليهم فعله بعد ذلك".



وحول توقعه عن الرد الإيراني على مقتل قاسم سليماني قال: "على الأرجح لا شيء ، مثلما حدث عندما أسقطت الطائرة الأمريكية طائرة إيران عام 1988، حيث هدد الإيرانيون بالانتقام والقيام بهذا وذاك. و لكن لم يحدث شىء".



وأكد المسئول على عدم إمكانية شن أي هجمات على المصالح الأمريكية في اقليم كردستان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة دولة صديقة للإقليم.



وفيما يخص خروج القوات الأمريكية من العراق، قال المسئول إن قرار البرلمان العراقي غير ملزم، ولن توافق عليه الحكومة العراقية، قائلا: "هل أنت جاد؟ هل تعتقد أن العراقيين يريدون أن تكون بلادهم ساحة قتال بين داعش وإيران؟".



وأشار إلى أن العديد من العراقيين يعتبرون مقتل سليماني على الأراضي العراقية عملًا غير قانوني لكنهم ما زالوا يعتقدون أن غياب الأمريكيين يمكن أن يفتح بلادهم للهيمنة من قبل إيران أو داعش.



واختتم حديثه بأنه على الرغم من طلب إيران ضبط النفس من حلفائها؛ إلا أن الدبلوماسيين الإيرانيين والمسؤولين العراقيين يشعرون بالقلق من أن أعضاء الجماعات الشيعية الموالية لسليماني يمكن أن يتخذوا إجراءات مارقة ضد تلك الأهداف.