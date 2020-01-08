صور جديدة من عقد قران محمود العسيلى وزوجته

كشف المطرب محمود العسيلى عن صور جديدة من حفل عقد قرانه من امنية عبد المنعم والذى اقيم امس بمدينة الإسكندرية في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.



وتظهر الصور حالة الرومانسية بين العسيلى وزوجته وعلق العسيلى على الصور الجديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وقال العسيلي : "تبات و نبات، الفستان الأبيض، إحساسك ايه النهاردة، الليلة واخيرا فرحة، أغاني عملتها من اول ما ابتديت لغاية النهاردة بنتكلم فيها عن العيلة و الاستقرار و الحب و العيال .. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت باحلم إني أعيشها و فعلا حاولت في تجربتين جواز إني أشوف الحياة اللي أنا باحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين منجحوش".



وأضاف "والفشل مش لازم يكون معناه ان حد وحش..لا ..هو بيكون تقصير من الطرفين و بيكون بجد قدر ونصيب..

الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل و التصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية او وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة و خلاص بيغرقوا".



واختتم "أنا رفضت أعيش تعيس و هافضل ادور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي و باتمنى من ربنا سبحانه و تعالى إني أكون لقيتها فعلا و تكون التالتة التابتة".