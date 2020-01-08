بالفيديو.. خالد الجندي يحذر من الحلف بالله كذبا: يمين غموس صاحبها في النار

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من حلف يمين الغموس، لافتا إلى أن هذه اليمين تغمس صاحبها فى النار غمسا؛ إذا حلف بها كذبا.



وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "من يستهين بالحلف بالله، ويقسم باليمين كذبا؛ يلقى فى النار حتفا.. كل يوم الناس بتحلف دون أن تعرف خطورة اليمين بالله كذبا".



ونوه خالد الجندي، إلى أنه لا كفارة للحلف بالله كذبا، وهو ما يعرف باليمين الغموس، وإنما لها توبة.