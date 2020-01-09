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محافظات

محافظ البحر الأحمر: جميع المدن محل اهتمام وليست الغردقة فقط

الخميس 09/يناير/2020 - 11:08 ص
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى
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إبراهيم جادالله
كشف محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى عن أن كل مدن المحافظة تحظى باهتمام كبير من قبله وليست مدينة الغردقة فقط، وأنه بعد النجاح الكبير لحفل توزيع جوائز "الكاف" الذي أقيم بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة الثلاثاء الماضي ونظمه رجل الأعمال رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر كامل أبوعلي ستشهد المحافظة العديد من الفعاليات الكبرى خلال الفترة المقبلة للترويج السياحي للمحافظة عالميًا، من خلال التنوع في عملية الترويج لانشطة السياحة المختلفة وليست السياحة الشاطئية فقط، خاصة مع قرب إفتتاح متحف الغردقة.

وأضاف اللواء حنفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، أنه تلقى العديد من الاتصالات من داخل وخارج مصر أشادت بالنجاح الكبير لحفل "الكاف" الذي أقيم بالغردقة لاختيار أفضل لاعب افريقي لعام 2019، موضحًا أنه عقد أكثر من اجتماع مع رجل الأعمال كامل أبوعلي المستضيف للحفل للتنسيق وخروج الحفل بالشكل الذي يليق بالحضارة المصرية أمام العالم.

كاشفًا عن زيارة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى للمحافظة أكثر من مرة خلال الفترة الوجيزة الماضية التي تولي خلالها المحافظ منصبه، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من قبل وزير السياحة والآثار للمحافظة، فضلًا عن زيادة عدد السائحين الزائرين للمحافظة العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وأن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أكبر في الإقبال السياحي للبحر الأحمر.

وطمأن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى المصريين في نهاية المداخلة الهاتفية قائلًا " أريد أن أكرر وأوكد على كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن مصر ستظل قوية باستقرارها وتماسك أبنائها بمختلف طوائفه، وهو ما شهدناه خلال الاحتفالات المصرية المختلفة وآخرها الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث أنه تابع بنفسه التلاحم الكبير بين المصريين خلال جولاته الميدانية برفقة مدير أمن البحر الأحمر اللواء أشرف حشيش خلال تفقدهما الكنائس وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد ".
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