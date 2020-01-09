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اقتصاد

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

الخميس 09/يناير/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 13727 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.16% ليصل إلى مستوى 1903 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 15901 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 5129 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.09% ليصل إلى مستوى 520 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 1360 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 480 نقطة.
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