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حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث سير بسوهاج

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:17 ص
إصابة 4 اشخاص في
إصابة 4 اشخاص في حادث سير بسوهاج
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خالد رياض
استقبل مستشفى البلينا بسوهاج 4 اشخاص بينهم طفلين مصابين بكسور وجروح متفرقة وتم تحويل احدهما لمستشفي سوهاج الجامعي، إثر تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل.

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا بتصادم على طريق قريه الحرجة مركز البلينا بين سيارة ملاكي وتروسيكل نتج عنه إصابة كل من مسلم عبد الراضي، 62 عاما باشتباه كسر بالساق اليسرى، وفادى حاتم ،8 سنوات بجروح متفرقة بالجسم، بركات حاتم عبد الراضي، 4 سنوات بجرح قطعى بفروة الرأس، حاتم عطيه عبد الراضي، 32 عاما باشتباه كسر بقاع الجمجمة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
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