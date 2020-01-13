وزير قطاع الأعمال: تسعير الطاقة في مصر هو الأفضل

بعد الإعلان عن إعادة تسعير الطاقة.. صناع: خفض سعر غاز المصانع يدعم القدرة التنافسية فى الأسواق التصديرية.. والصناعات كثيفة الاستهلاك تعانى من ارتفاع تكلفة الإنتاج