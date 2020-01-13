وزير قطاع الأعمال: تسعير الطاقة في مصر هو الأفضل

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن تسعير الطاقة أصبح أفضل بمصر اليوم في ظل تخفيض سعر الغاز، الذي هبط للكثير من الصناعات الثقيلة، وأهمها الحديد، الأسمنت والسيراميك، والتى تعد قطاعات مهمة لصالح التصدير وإحلال الواردات.
وأضاف توفيق، تصريحات له، أنه في مصر يتم توجيه ثلث الطاقة المنتجة لصالح الاستهلاك في المنازل أو إنارة الشوارع أو القطاعات الحكومية، منوها أن التسعير لا زال يدعم الاستهلاك على حساب الصناعة.
وأوضح " توفيق" أن تخفيض تسعير الطاقة ليس كافيا، ولكن ينبغي النظر للأسواق المصدرة للطاقة مثل الولايات المتحدة أو المستوردة للطاقة كأوروبا، اليابان والصين تعد أغلب مصادر الطاقة موجهة للصناعة ومستغلة فيها، وهذا محور أساسي من محاور الاستثمار.
قال توفيق، إن هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس الوزراء لإعادة تسعير الطاقة، منوهًا إلى أن اللجنة سوف تجتمع قريبًا.
وكشف توفيق، أن هناك لجنة أخرى لتسعير المحروقات تجتمع دوريًا للإعلان عن أسعار المحروقات الفترة القادمة، بناءً على مرجعية تم الاتفاق عليها، وهذه تختلف عن اللجنة المشكلة حديثا.
وأعلنت وزارة المالية اليوم عن دراستها تخفيض أسعار الطاقة على المحروقات و الكهرباء بالنسبة للمصانع، مؤكدة أنها أحد أهم تكليفات القيادة السياسية بدعم القطاع الصناعي في مصر والعمل على نهوضه.
ويعاني القطاع الصناعي في مصر من ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة استخدام الطاقة إذ تعد الوحدة الحرارية من الغاز بقيمة 5.5 دولار رغم أن سعر تصديرها لا يتعدى الـ3 دولارات، وفقا لتصريحات صادر عن عن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.
وأضاف توفيق، تصريحات له، أنه في مصر يتم توجيه ثلث الطاقة المنتجة لصالح الاستهلاك في المنازل أو إنارة الشوارع أو القطاعات الحكومية، منوها أن التسعير لا زال يدعم الاستهلاك على حساب الصناعة.
وأوضح " توفيق" أن تخفيض تسعير الطاقة ليس كافيا، ولكن ينبغي النظر للأسواق المصدرة للطاقة مثل الولايات المتحدة أو المستوردة للطاقة كأوروبا، اليابان والصين تعد أغلب مصادر الطاقة موجهة للصناعة ومستغلة فيها، وهذا محور أساسي من محاور الاستثمار.
قال توفيق، إن هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس الوزراء لإعادة تسعير الطاقة، منوهًا إلى أن اللجنة سوف تجتمع قريبًا.
وكشف توفيق، أن هناك لجنة أخرى لتسعير المحروقات تجتمع دوريًا للإعلان عن أسعار المحروقات الفترة القادمة، بناءً على مرجعية تم الاتفاق عليها، وهذه تختلف عن اللجنة المشكلة حديثا.
وأعلنت وزارة المالية اليوم عن دراستها تخفيض أسعار الطاقة على المحروقات و الكهرباء بالنسبة للمصانع، مؤكدة أنها أحد أهم تكليفات القيادة السياسية بدعم القطاع الصناعي في مصر والعمل على نهوضه.
ويعاني القطاع الصناعي في مصر من ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة استخدام الطاقة إذ تعد الوحدة الحرارية من الغاز بقيمة 5.5 دولار رغم أن سعر تصديرها لا يتعدى الـ3 دولارات، وفقا لتصريحات صادر عن عن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.