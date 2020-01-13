AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: تسعير الطاقة في مصر هو الأفضل

الإثنين 13/يناير/2020 - 08:37 م
علياء فوزي
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن تسعير الطاقة أصبح أفضل بمصر اليوم في ظل تخفيض سعر الغاز، الذي هبط للكثير من الصناعات الثقيلة، وأهمها الحديد، الأسمنت والسيراميك، والتى تعد قطاعات مهمة لصالح التصدير وإحلال الواردات.

وأضاف توفيق، تصريحات له، أنه في مصر يتم توجيه ثلث الطاقة المنتجة لصالح الاستهلاك في المنازل أو إنارة الشوارع أو القطاعات الحكومية، منوها أن التسعير لا زال يدعم الاستهلاك على حساب الصناعة.

وأوضح " توفيق" أن تخفيض تسعير الطاقة ليس كافيا، ولكن ينبغي النظر للأسواق المصدرة للطاقة مثل الولايات المتحدة أو المستوردة للطاقة كأوروبا، اليابان والصين تعد أغلب مصادر الطاقة موجهة للصناعة ومستغلة فيها، وهذا محور أساسي من محاور الاستثمار.

قال توفيق، إن هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس الوزراء لإعادة تسعير الطاقة، منوهًا إلى أن اللجنة سوف تجتمع قريبًا.

وكشف توفيق، أن هناك لجنة أخرى لتسعير المحروقات تجتمع دوريًا للإعلان عن أسعار المحروقات الفترة القادمة، بناءً على مرجعية تم الاتفاق عليها، وهذه تختلف عن اللجنة المشكلة حديثا.

وأعلنت وزارة المالية اليوم عن دراستها تخفيض أسعار الطاقة على المحروقات و الكهرباء بالنسبة للمصانع، مؤكدة أنها أحد أهم تكليفات القيادة السياسية بدعم القطاع الصناعي في مصر والعمل على نهوضه.

ويعاني القطاع الصناعي في مصر من ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة استخدام الطاقة إذ تعد الوحدة الحرارية من الغاز بقيمة 5.5 دولار رغم أن سعر تصديرها لا يتعدى الـ3 دولارات، وفقا لتصريحات صادر عن عن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: أتوقع أن تعيد الحكومة النظر فى أسعار غاز المصانع كثيفة استهلاك الطاقة

بعد الإعلان عن إعادة تسعير الطاقة.. صناع: خفض سعر غاز المصانع يدعم القدرة التنافسية فى الأسواق التصديرية.. والصناعات كثيفة الاستهلاك تعانى من ارتفاع تكلفة الإنتاج

دعما للمستثمرين وخدمة لـ المواطن.. البرلمان يطالب بتخفيض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت والسيراميك

لتشجيع الصناعات المحلية.. النواب يطالب الحكومة بتخفيض أسعار الغاز لمصانع الأسمنت والسيراميك.. برلماني: جاذب كبير للاستثمار.. والصناعة تعاني بشدة

تراجع سعر الحديد والأسمنت والسيراميك.. برلماني يطالب بخفض سعر الغاز في مصر

لا تزال الأغلى.. مستثمرون يطالبون بإعادة النظر في تعريفة توريد الغاز للمصانع

ترشيحاتنا

أول رد فعل من الجونة بعد قرار الجبلاية بـ إيقاف حسام غالي .. تفاصيل

شاهد.. الأموال العامة تضبط المتهم الهارب فى واقعة الإستيلاء على 9 مليون جنيه من حساب بنكى

انتهت المفاوضات.. ماذا تعرف عن الاتفاق الذي يناقشه حفتر والسراج في روسيا؟

أمير عزمى: كهربا مش عليه عفريت.. وتعرضت للسحر فى أوغندا.. فيديو

جالسا على كرسي | محمد منير يتلقى عزاء ابن عمه.. فيديو

شاهد.. محمود حجازي وهاجر أحمد من مسلسل الأخ الكبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خزائن شمايل .. حكاية سجن تحول إلى مسجد في قلب القاهرة.. صور

جربها ولن تندم.. ماذا يحدث عند إضافة القرفة لكوب القهوة؟

سيلفي وتسمم .. عارضات أزياء تنتهي حياتهن بطرق مأساوية