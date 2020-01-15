بث مباشر.. السيسى يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في البحر الأحمر والمرحلة الختامية لـ قادر 2020

حرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لقرائها، نقدم لكم بثا مباشرا لافتتاح الرئيس السيسى اليوم قاعدة برنيس أكبر قاعدة عسكرية في منطقة البحر الأحمر ، كما يشهد المرحلة الختامية للمناورة قادر 2020.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، تأكيدا للتوجه الجديد للدولة نحو تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.



كما يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات المناورة "قادر 2020" يرافقه عدد من رؤساء وزعماء الدول العربية والأجنبية، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من ضيوف مصر من السفراء والملحقين العسكريين.



وقد شهدت الأيام الماضية، كثيرا من الفعاليات ضمن أنشطة المناورة قادر 2020، حيث قامت القوات الجوية بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة فى المناورة قادر 2020 بمختلف الاتجاهات.