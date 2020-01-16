شاهد.. تسريب فيديو يكشف الشكل النهائي لـ Galaxy S20+ قبل طرحه رسميا

نشر موقع فون آرينا التقنى مقطع فيديو مسرب يكشف الشكل النهائى لـ Galaxy S20+ قبل طرحه رسميا، فى حدث سامسونج الأبرز الذى سيقام فى 11 فبراير المقبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية.





وكان قد تم تسريب صور تظهر تصميم هواتف Galaxy S20، وهى 3 هواتف تحمل أسماء Galaxy S20 Ultra و Galaxy S20+ 5G و Galaxy S20.





وبحسب العديد من التقارير التقنية عن تلك التسريبات، فكانت معظمهما منحصرة على Galaxy S20، إلا أن مجموعة الصور هذه المرة شملت الإصدارات الثلاثة، إلا أن المواصفات غير مؤكدة بالرغم من تبقى أيام معدودة عن ميعاد طرح السلسلة رسميًا.









ووفقًا للتسريبات فمن المقرر أن تقيم سامسونج حدثها في 11 فبراير، إلا أن تقريرًا حديثًا كشف أن الشركة ستعجل في إقامة الحدث ليكون قبل هذا التاريخ بأسبوع، والذى سيعقد في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



