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محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد موقع الهبوط الجزئي بكوبري محرم بك.. صور

الخميس 16/يناير/2020 - 12:35 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات المعنية بضرورة الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط الجزئي بكوبري محرم بك وسط المدينة، خلال ٢٤ ساعة، نظرا لأهمية الكوبري الذي يربط بين جميع الطرق الرئيسية بالمحافظة، فضلا عن عمل التحويلات المرورية اللازمة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسكندرية، موقع الهبوط الجزئي بكوبري محرم بك وسط المدينة، والذي حدث صباح اليوم، الخميس، في الاتجاه من كارفور لمنطقة الشاطبي، بحضور اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد القاضي، مدير إدارة المرور، والمهندسة أمل محمد، مدير مديرية الطرق، وجميع الجهات المعنية.

وكلف المحافظ الجهات المعنية بتشكيل لجنة هندسية وإعداد الدراسة اللازمة للبدء في عمل صيانة كاملة للكوبري لمنع تكرار الحادث مرة أخرى حفاظا على أرواح المواطنين.

على الصعيد ذاته، قامت إدارة المرور بفتح ٣ تحويلات مرورية بالطريق الدائري وطريق المطار وطريق قنال المحمودية، بعد التوقف الجزئي للكوبري، وذلك لتنظيم حركة السير ومنع تعطيل المواطنين وحدوث أي تكدس مروري لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.
محافظ الإسكندرية يتفقد موقع الهبوط الجزئي بكوبري محرم بك.. صور
محافظ الإسكندرية يتفقد موقع الهبوط الجزئي بكوبري محرم بك.. صور
محافظ الإسكندرية يتفقد موقع الهبوط الجزئي بكوبري محرم بك.. صور
محافظ الإسكندرية يتفقد موقع الهبوط الجزئي بكوبري محرم بك.. صور
محافظ الإسكندرية يتفقد موقع الهبوط الجزئي بكوبري محرم بك.. صور
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