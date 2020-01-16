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أخبار البلد

عاجل.. الخارجية تستدعي القائم بالأعمال التركي بسبب تصريحات أنقرة

الخميس 16/يناير/2020 - 04:55 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
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محمد وديع
قالت مصادر دبلوماسية، إن وزارة الخارجية استدعت اليوم الخميس القائم بالأعمال التركي مصطفى كمال، ردا على تصريحات الخارجية التركية حول عملية القبض على مخربين أتراك بالقاهرة.

وخلال جلسة الاستدعاء تم التشديد على القائم بالأعمال التركى على الرفض المصرى لحملة البيانات والتصريحات العدوانية التركية، مع إعادة التأكيد على ضرورة احترام القوانين المصرية وعدم الالتفاف عليها أو خرقها.

وكانت الخارجية التركية قالت إن مداهمة قوات الأمن المصرية مساء الثلاثاء لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعد تضييقًا وترهيبًا ضد الصحافة التركية، وتدينه بشدة.

وطالبت أنقرة السلطات المصرية بإخلاء سبيل عاملي مكتب الأناضول بالقاهرة وبينهم مواطن تركي على الفور.
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