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رياضة

تريزيجيه: رفضت اللعب فى إيطاليا من أجل تحقيق حلمي الإنجليزي

الخميس 16/يناير/2020 - 08:11 م
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي
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محمد رشاد
صرح محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي، ومنتخب مصر إنه رفض عروضا من أندية كبرى في إيطاليا لأنه كان يحلم بالانتقال للدوري الانجليزي.

وقال تريزيجيه في حوار مع "بي ان سبورتس" نقلته الصحف التركية: "3 أندية كبرى في تركيا طلبت التعاقد معي، كما كانت هناك عروض من أندية إيطالية كبيرة، والعروض كانت كبيرة بالنسبة لي وللنادي، لكن حلمي كان اللعب في الدوري الانجليزي."

وانتقل تريزيجيه إلى أستون فيلا الانجليزي في الصيف الماضي بعدما قضى موسمين في قاسم باشا التركي حيث استطاع أن يظهر بصورة طيبة.

وتابع: "عقب تمثيل المنتخب المصري، واللعب للفريق الأول في الأهلي، قررت اللعب في الدوري الإنجليزي، والآن حققت هدفي، وفي القادم سأحاول الوصول لمستوى أعلى."

وأضاف: "بعد بطولة إفريقيا كان هناك اهتمام من فريقين بخلاف أستون فيلا، والعروض كانت أفضل لكن أنا أعلم تاريخ أستون فيلا، وكم هو عظيم، كما أن صديقي المحمدي يلعب لأستون فيلا."

وواصل اللاعب المصري: "في البداية قاسم باشا كانت لديهم شكوك بشأني، كانوا يعتمدون أكثر على عناصر قادمة من الدوري الانجليزي، والإسباني، وفي المقابل كنت قادما من فريق عادي في الدوري البلجيكي، لقد سجلت 3 أهداف فقط في الدور الأول."

واستطرد: "مع نهاية الموسم، وصلت إلى 16 هدفًا، النادي هناك آمن بي، وكمال أوزديز (المدير الرياضي لقاسم باشا) طلبني بشكل شخصي للتعاقد معي بشكل نهائي، وتمكنت من مساعدة الفريق وحققنا مركزا لم يسبق للفريق تحقيقه من قبل."
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