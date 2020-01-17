العربي الأفريقي أقل سعر للبيع.. أسعار الدولار في البنوك المصرية

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم الجمعة 17 يناير 2020، بفعل تحسن مؤشرات الاقتصاد، وتزامنًا مع إشادات وفد البنك الدولي الذي يزور مصر حاليا، ليستقر الدولار عند 15.77 جنيهًا للشراء، وسعر 15.87 جنيهًا للبيع، وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
وفيما يلي ننشر في التقرير التالي أسعار الدولار اليوم الجمعة 17 يناير2020، في البنوك المصرية، وفقا لموقع "دولار لايف" المتخصص في أسعار بعض العملات:
سعر الدولار في بنك مصر
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 17يناير 2020، في بنك مصر عند 15.80 للشراء، وعند البيع 15.90.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
استقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، اليوم الجمعة 17يناير2020، عند 15.77 للشراء، و15.87 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في البنك الأهلي المصري نحو 15.80 للشراء، واستقر عند البيع في البنك الأهلي بـ15.90.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الجمعة 17 يناير 2020، عند 15.87 للشراء، و15.97 للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة 17 يناير 2020، نحو 15.76 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في البنك الأهلي اليوناني، 17.79 للشراء، وسعر 15.89 للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في بنك كريدي أجريكول نحو 15.78 للشراء، وعند سعر 15.88 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في بنك قناة السويس، عند الشراء 16.98، وسعر 16.08 للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة
في بنك عودة سجل سعر شراء الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، نحو 15.78، وعند سعر 15.88 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في البنك التجاري الدولي CIB عند سعر 15.81 جنيه للشراء، وسعر 15.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر إيران
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في بنك مصر إيران، نحو 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
سجل سعر الدولار في بنك البركة اليوم الجمعة 17يناير2020، نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي اليوم الجمعة 17 يناير 2020، نحو 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في بنك SAIB
استقر سعر الدولار في بنك SAIB، اليوم الجمعة 17يناير2020، عند 15.78 جنيه للشراء، وعند 15.88 جنيه للبيع.
وفيما يلي ننشر في التقرير التالي أسعار الدولار اليوم الجمعة 17 يناير2020، في البنوك المصرية، وفقا لموقع "دولار لايف" المتخصص في أسعار بعض العملات:
سعر الدولار في بنك مصر
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 17يناير 2020، في بنك مصر عند 15.80 للشراء، وعند البيع 15.90.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
استقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، اليوم الجمعة 17يناير2020، عند 15.77 للشراء، و15.87 للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في البنك الأهلي المصري نحو 15.80 للشراء، واستقر عند البيع في البنك الأهلي بـ15.90.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الجمعة 17 يناير 2020، عند 15.87 للشراء، و15.97 للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة 17 يناير 2020، نحو 15.76 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في البنك الأهلي اليوناني، 17.79 للشراء، وسعر 15.89 للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في بنك كريدي أجريكول نحو 15.78 للشراء، وعند سعر 15.88 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في بنك قناة السويس، عند الشراء 16.98، وسعر 16.08 للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة
في بنك عودة سجل سعر شراء الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، نحو 15.78، وعند سعر 15.88 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في البنك التجاري الدولي CIB عند سعر 15.81 جنيه للشراء، وسعر 15.91 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر إيران
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في بنك مصر إيران، نحو 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
سجل سعر الدولار في بنك البركة اليوم الجمعة 17يناير2020، نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي اليوم الجمعة 17 يناير 2020، نحو 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في بنك SAIB
استقر سعر الدولار في بنك SAIB، اليوم الجمعة 17يناير2020، عند 15.78 جنيه للشراء، وعند 15.88 جنيه للبيع.