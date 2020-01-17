AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

العربي الأفريقي أقل سعر للبيع.. أسعار الدولار في البنوك المصرية

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:18 ص
الدولار
الدولار
Advertisements
مايكل عياد
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم الجمعة 17 يناير 2020، بفعل تحسن مؤشرات الاقتصاد، وتزامنًا مع إشادات وفد البنك الدولي الذي يزور مصر حاليا، ليستقر الدولار عند 15.77 جنيهًا للشراء، وسعر 15.87 جنيهًا للبيع، وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وفيما يلي ننشر في التقرير التالي أسعار الدولار اليوم الجمعة 17 يناير2020، في البنوك المصرية، وفقا لموقع "دولار لايف" المتخصص في أسعار بعض العملات:

سعر الدولار في بنك مصر
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 17يناير 2020، في بنك مصر عند 15.80 للشراء، وعند البيع 15.90.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
استقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي، اليوم الجمعة 17يناير2020، عند 15.77 للشراء، و15.87 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في البنك الأهلي المصري نحو 15.80 للشراء، واستقر عند البيع في البنك الأهلي بـ15.90.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الجمعة 17 يناير 2020، عند 15.87 للشراء، و15.97 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة 17 يناير 2020، نحو 15.76 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في البنك الأهلي اليوناني، 17.79 للشراء، وسعر 15.89 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في بنك كريدي أجريكول نحو 15.78 للشراء، وعند سعر 15.88 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في بنك قناة السويس، عند الشراء 16.98، وسعر 16.08 للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة
في بنك عودة سجل سعر شراء الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، نحو 15.78، وعند سعر 15.88 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في البنك التجاري الدولي CIB عند سعر 15.81 جنيه للشراء، وسعر 15.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 17 يناير 2020، في بنك مصر إيران، نحو 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة
سجل سعر الدولار في بنك البركة اليوم الجمعة 17يناير2020، نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي اليوم الجمعة 17 يناير 2020، نحو 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك SAIB
استقر سعر الدولار في بنك SAIB، اليوم الجمعة 17يناير2020، عند 15.78 جنيه للشراء، وعند 15.88 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

16.04 جنيه أقل سعر.. استقرار أسعار الدولار في تعاملات نهاية اليوم

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 25-11-2019

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 27-11-2019

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 2-12-2019

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الاربعاء 4-12-2019

ارتفع في 4 بنوك | سعر الدولار اليوم الأربعاء بختام التعاملات

ترشيحاتنا

هل يجوز الجمع بين غسلي الجنابة والجمعة

بصحبة نجليه وباسم مرسي وأحمد دويدار..شاهد أحدث ظهور لسعد الصغير

شاهد..أمير توفيق يحتفل بصفقة الأهلي الجديدة في التجمع الخامس

لـ راحتك.. 7 خطوات تساعدك على التخلص من ضيق مساحة المطبخ

استمرار تراجع الذهب.. وعيار 21 يسجل 682

لازم تكشف حالا.. تعرف على أعراض التهاب الحلق الأكثر خطورة.. توقف عن هذه الأطعمة فورا خلال المرض.. و حيل سحرية وسريعة للخلاص من التعب والمعاناة الصحية بدون مضادات حيوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مشجر قصير.. زوجة محمود العسيلي تتألق في شهر العسل

به نسخة من مصحف عثمان واستقبل السيسي رئيسا.. ماذا تعرف عن القبة أكبر قصر في مصر.. صور

عاش هنا يوثق مسيرة حسن كامي وأسرار زواجه من قبطية رغم معارضة أسرتها وخيانته لها.. وكواليس مصادرة أموال أسرته ورحيل ابنه في حادث سيارة