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أخبار العالم

اليونان: نتوقع رفضا أوروبيا لاتفاق تركيا والوفاق

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:36 م
وزير الخارجية اليوناني
وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس
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شيماء مصطفى
قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الجمعة، إن بلاده تتوقع رفضا أوروبيا للاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا، بشأن تحديد الحدود البحرية بين البلدين.

وأضاف أن أثينا شجعت قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، على "التصرف البناء" في مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأكد ضرورة دعوة اليونان لحضور مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس قد استقبل، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أمس الخميس، بعد وصوله إلى العاصمة اليونانية أثينا، لإجراء مباحثات، وذلك عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الألماني.

وأعلنت ألمانيا مشاركة خليفة حفتر في مؤتمر برلين حول ليبيا، ورحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمشاركته واستعداده للالتزام بوقف إطلاق النار حيث وصفتها بأنها "رسالة طيبة".
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