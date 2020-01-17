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فن

بعد طرح أغنية BlackSwan معلومات لا تعرفها عن فريق BTS

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:01 م
BTS
BTS
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آيه عاطف
طرح فريق BTS، منذ قليل فيديو كليب أغنيتهم الجديدة "Black Swan"، نسبة إلى رقصة "بلاك سوان" الشهيرة، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا وتصدرت "تويتر" بعد ساعات من طرحها.

كما تصدرت أغنية MakeItRight للفرقة الكورية BTS، التريند على مستوى الوطن العربي، وذلك بسبب مشاركة النجم الامريكي Lauv بالأغنية، حيث قام الفريق بطرح نفس الاغنية منذ 6 أشهر، ثم أعادوا طرحها اليوم بوجود المغني Lauv معهم، وحققت النسخة الأولى من الأغنية أكثر من 29 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

واستطاعت فرقة BTS إثبات نفسها بقوة وجذب إنتباه الشباب العربي، مثلها مثل العديد من الفرق التي أثرت في جيل التسعينيات منها فرقة Jonas brothers.

وقدمت الفرقة العديد من الأغاني الشهيرة منها :" Fake & true - school of tears - sleep tight good night Don't leave me- airplane".

يذكر أن فرقة BTS مكونة من سبعة أعضاء تم تشكيلها في سيول في عام 2013. حيث يشارك السبعة في الكتابة وإنتاج الكثير من أغانيهم. وقد نظمت المجموعة العديد من الجولات حول العالم.
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