الكرملين يعلن مشاركة بوتين في مؤتمر برلين حول ليبيا

نقلت قناة "العربية" عن الكرملين إعلانه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا، المقرر عقده بعد غد الأحد في العاصمة الألمانية.



ومن جانبه، وصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى العاصمة اليونانية أثينا لإجراء محادثات تسبق مؤتمر السلام حول ليبيا، الذي تستضيفه برلين يوم الأحد المقبل .



وأوردت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن حفتر سيجري غدا الجمعة محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية نيكوس دندياس.



هذا، ولم تدع اليونان للمشاركة في مؤتمر برلين، وهي ترفض الاتفاقات التي وقعتها حكومة طرابلس مع أردوغان، والتي تتيح لأنقرة المطالبة بحقوق في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط.