وليد ازارو يضع الأهلي في مأزق والزمالك فى الصورة.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تفاصيل اجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والمغربي وليد أزارو بشأن تحديد مصيره فى الفترة المقبلة.





وقال حتحوت ، عبر برنامجه الماتش المذاع على قناة صدى البلد، ان سيد عبدالحفيظ أخبر وليد أزارو أن إدارة النادي تلقت عرضا رسميا من الاتفاق السعودي لضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم و أننا موافقون على تلك العرض.





وتابع: ان وليد أزارو أخبر سيد عبدالحفيظ أنه رفض هذا العرض المقدم من نادي الاتفاق، واشترط عليهم أن يكمل حتي نهاية الموسم وبعدها يرحل أو يفسخ التعاقد فى الوقت الحالي وينتقل لأي نادي اريد الانضمام له فى الوقت الحالي.



