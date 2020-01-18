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اقتصاد

عيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 18-1-2020

السبت 18/يناير/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
شهدت أسواق الذهب، اليوم السبت 18 يناير 2020، في مستهل التعاملات في محلات الصاغة، استقرارًا على أسعارها بختام تعاملات أمس الجمعة ، وذلك لسعر الجرامات بجميع الأعيرة دون المصنعية.

ويستعرض "صدى البلد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم السبت 18 يناير 2020، في محلات الصاغة، بمستهل تعاملات اليوم السبت .

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 
وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارًا لـ 682 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24
بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة 779جنيهًا اليوم.

سعر الذهب عيار 18
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 585 جنيهًا اليوم.

سعر الذهب عيار 14
بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة لـ 455 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5,456 جنيهًا .

سعر أوقية الذهب
بلغ سعر أوقية الذهب 24,240 جنيه

سعر كيلو الذهب
بلغ سعر كيلو الذهب 779,429 جنيه.
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