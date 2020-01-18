إعلام ليبي: فايز السراج لن يحضر مؤتمر برلين

ذكرت وسائل إعلام ليبية أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية لن يحضر مؤتمر برلين المقرر عقده في ألمانيا يوم الأحد حول الأوضاع في ليبيا.



ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مصدر قوله إن فايز السراج قد يمتنع عن الذهاب إلى برلين ويكتفي بإرسال وفد من حكومة الوفاق.



كانت حكومة الوفاق طالبت في رسالة موجهة إلى السفارة الألمانية لدى ليبيا؛ بضرورة دعوة كل من تونس و قطر إلى مؤتمر برلين.



وأعربت تونس عن شكرها وامتنانها للدعوة التي تمّ توجيهها أمس إلى الرئيس قيس سعيّد، من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرّر تنظيمه ببرلين يوم الأحد.



وأوضحت أنه يتعذّر عليها المشاركة في هذا المؤتمر نظرا إلى ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي.