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تعليم

واقعة الغش الجماعي بمدرسة طنطا تثير الجدل

السبت 18/يناير/2020 - 08:40 م
واقعة الغش الجماعي
واقعة الغش الجماعي بمدرسة طنطا تثير الجدل
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طلاحمد علي
شهد موقع التواصل الاجتماعي فس بوك حاله من السخط بسبب تداول وقائع الغش الجماعي للطلاب عبر فيديو لطلاب مدرسة التجارة بطنطا داخل لجنة الإمتحان وهم في حالة غش جماعى دون وجود مراقبين عليهم.

وكشف الفيديو المتداول حول قيام أحد الطلاب بالغش من التليفون المحمول فضلا عن مشاركة طالب اخر بالغش منه، وقيام طالب اخر بتصوير الطلاب وهم في حالة هرج ومرج داخل اللجنة نهيا عن الالفاظ الخارجة من الطلاب.

وناشد أولياء أمور الطلاب وكيل وزارة التربية والتعليم ناصر حسن بالتحقيق في الواقعة خوفا على مستقبل الدراسي للطلاب المدرسة.

وأفادت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بطنطا أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
واقعة الغش الجماعي بمدرسة طنطا تثير الجدل
واقعة الغش الجماعي بمدرسة طنطا تثير الجدل
واقعة الغش الجماعي بمدرسة طنطا تثير الجدل
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