بـ 6 خطوات فقط .. كيفية تشغيل WhatsApp على جهاز الكمبيوتر

ليس من السهل على بعض مستخدمى تطبيق المراسلة الفورية واتساب "WhatsApp"، الدردشة أثناء العمل على جهاز الكمبيوتر واللابتوب، حيث يجعلك التطبيق مقيدا باستخدام الهاتف الذكي فقط، ولحسن الحظ يمكنك استخدام واتساب WhatsApp على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وجهاز اللابتوب وحتى الأجهزة اللوحية، من خلال خيارين: هما واتساب ويب WhatsApp Web، إوهو صدار يستند إلى مستعرض من واتساب وواتساب ديسك توب WhatsApp Desktop، وهو تطبيق قابل للتنزيل على أجهزة الكمبيوتر.



ونستعرض إليك خطوات تنزيل وتشغيل تطبيق واتساب WhatsApp على سطح مكتب وكمبيوتر محمول الخاص بك أو جهاز لوحي، وفقا لما ذكرته صحيفة "business insider".



1. قم بتثبيت تطبيق واتساب سطح المكتب المتاح للكمبيوتر من خلال الذهاب إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع واتساب من خلال الرابط التالي WhatsApp.com/download.



2. انقر فوق زر التنزيل الأخضر لتثبيت تطبيق واتساب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم ابحث عن هذا الملف في مجلد التنزيلات وانقر فوقه نقرًا مزدوجًا للتثبيت.



3. على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام يندوز Windows، يجب عليك اتباع الخطوات الموجودة في برنامج التثبيت، وعلى جهاز Mac، ما عليك سوى سحب رمز واتساب WhatsApp إلى مجلد التطبيقات.



4. إذا كنت تستخدم جهاز ماك، فسوف يسأل واتساب WhatsApp، ما إذا كنت ترغب في إضافته إلى مجلد التطبيقات أو مستند سطح المكتب.



5. بمجرد اكتمال التنزيل، افتح الملف لمتابعة تثبيت برنامج واتساب WhatsApp.



6. ثم قم بمسح رمز الاستجابة السريع QR code لتسجيل الدخول إلي الخدمة.



- رمز الاستجابة السريع أجهزة أندرويد: الانتقال إلى شاشة الدردشات، ثم النقر على خيار القائمة، ثم خيار "واتساب ويب" (WhatsApp Web).



- رمز الاستجابة السريع أجهزة آيفون8.1 والأحدث منها: النقر على خيار "الإعدادات" (Settings)، ثم خيار "واتساب للويب والكمبيوتر" (WhatsApp Web).



- ابدأ تشغيل تطبيق واتساب سطح المكتب، وحينها سيبقيك التطبيق مسجل حتى تختار تسجيل الخروج.



ملاحظة: لا يمكن تثبيت واتساب Whatsapp إلا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إذا كان نظام التشغيل لديك هو ويندز 8 أو 10، أو Mac OSX 10.9 (أو الأحدث).

