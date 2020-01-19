تعليم القاهرة: لجان امتحانات الإعدادية هادئة ولا شكاوى حتى الآن

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الأمور تسير اليوم على ما يرام واللجان هادئة، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى حتى الآن.





وشدد على المتابعة الدقيقة على مدار اليوم وعلى جاهزية غرفة العمليات بالمديرية للتدخل السريع لحل أي مشكلة أثناء سير الامتحان.

أكدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنها تتابع لحظة بلحظة سير امتحانات الإعدادية في جميع لجان القاهرة.وقالت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنها على اتصال مباشر بالإدارات التعليمية بالمحافظة.جدير بالذكر أنه يؤدي اليوم، الأحد، طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة القاهرة، امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية.ووفقا لجدول الامتحانات الرسمي الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يبدأ امتحان الهندسة من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، ثم يمتحن الطلاب التربية الفنية من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا.