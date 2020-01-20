385 مترا.. تعرف على أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، إنه سيكون هناك أكثر من فندق في العاصمة الإدارية الجديدة.





وأضاف هاني يونس خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزارة الإسكان تنفذ 20 برجا في العاصمة الإدارية الجديدة منهم أطول برج فى أفريقيا وسيكون أرتفاع البرج 385 مترا.





وتابع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، أن سيكون فى هذه الأبراج استخدمات سكنية وإدارية وتجارية وفندقية.





وأشار إلى أن، وزارة الإسكان نفذت 10000 وحدة سكنية للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة في مدينة بدر.



