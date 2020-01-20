AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

385 مترا.. تعرف على أطول برج في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:01 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه سيكون هناك أكثر من فندق في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف هاني يونس خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزارة الإسكان تنفذ 20 برجا في العاصمة الإدارية الجديدة منهم أطول برج فى أفريقيا وسيكون أرتفاع البرج 385 مترا.

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن سيكون فى هذه الأبراج استخدمات سكنية وإدارية وتجارية وفندقية.

وأشار إلى أن، وزارة الإسكان نفذت 10000 وحدة سكنية للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة في مدينة بدر.

وأوضح هاني يونس، أن الدكتور عاصم وضع حجر الأساس لعمل مدينة طبية ستقام فى مدينة بدر استثمارات من القطاع الخاص بحوالي 18 مليار جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولى: بدء تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الإجتماعي بمدينة بدر

رئيس الوزراء يبحث انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية .. 33 ألف وحدة سكنية للعاملين بمدينة بدر.. وتجهيز بنية تحتية تكنولوجية حديثة تلبي احتياجات الجهات الحكومية

الحكومة تضع 3 فرص لحصول الموظفين على شقق بالعاصمة الإدارية

برلمانية تعلق على خبر الحكومة بشأن موظفي العاصمة الإدارية

لموظفي العاصمة الإدارية.. طرح 10 آلاف شقة في بدر للحجز يناير المقبل.. برلمانيون: العاصمة أنشئت لتكون نموذجا للدولة وتقديم أفضل خدمة للمواطنين أهم مطالبنا

الحكومة تكشف حقيقة بناء أسوار من الكتل الفولاذية حول العاصمة الإدارية الجديدة

ترشيحاتنا

هاني حتحوت يكشف تفاصيل رحيل صالح جمعة عن الأهلي.. فيديو

مستشار أردوغان يواصل أكاذيبه ضد مصر ويمجد في الجماعة الإرهابية.. شاهد

أحمد موسى عن مغادرة أردوغان لبرلين: "رايح" ينفذ عملية إرهابية في ليبيا

أخطاء قاتلة.. عماد النحاس: الحكم ساعد الأهلي في الفوز على المقاولون

كواليس لقاء عمرو الجنايني بـ محمد صلاح في أنفيلد

كواليس خناقة كهربا وفتحي.. وليد سليمان يتدخل لحل الأزمة ..فيديو

AdvertisementS

تلقى هزيمة نكراء.. أحمد موسى يكشف سبب مغادرة أردوغان لـ قمة برلين قبل انتهائها.. فيديو

شاهد.. لحظة تجاهل الرئيس السيسي لـ أردوغان في مؤتمر برلين

هاني حتحوت يكشف كواليس خناقة كهربا وأحمد فتحي فى لقاء المقاولون.. شاهد

أغنى حكام العالم.. تعرف على حجم ثروة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد

لا ترميه بعد اليوم .. ضعي باكيت الشاي في حذائك وشاهدي ما يحدث

حكم دولي يعلق على هدف الأهلي الأول في المقاولون وطرد رامي ربيعة ..فيديو

كواليس خناقة كهربا وفتحي.. وليد سليمان يتدخل لحل الأزمة ..فيديو

أنجيلا ميركل: سحب جميع الأسلحة المرسلة من تركيا لـ الأراضي الليبية

اخبار الرياضة | خناقة كهربا وأحمد فتحي.. صالح جمعة خارج الأهلي.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك

قيام الساعة قريب.. علي جمعة: 80 من علامات يوم القيامة تحدث بهذا العصر

السجل المدني الذكي.. استخرج شهادة الميلاد في دقيقة واحدة من الشارع

اخبار نادي الزمالك.. الأبيض ينهي الجدل حول التعاقد مع وليد أزارو.. وجنش خارج قائمة مباراة السوبر أمام الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لحظة وصول الرئيس السيسي لندن للمشاركة في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل صوص البيتزا في البيت

10 استايلات شتوية استوحيها من خزانة ميجان ميركل