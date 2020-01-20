السيسى: نتطلع لبناء شراكات جادة بين الأفارقة والشركاء الدوليين.. فيديو

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلع مصر لبناء شراكات جادة بين الأفارقة والمملكة البريطانية المتحدة والشركاء الدوليين، مما يحتاج إلى أطر تعاونية تؤسس لعلاقات مستقبلية، ومن أهمها تقديم ضمانات استثمار حكومية للشركات الدولية ومنها البريطانية على نحو يساهم فى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات مباشرة فى الدول الأفريقية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بفعاليات انطلاق أعمال القمة البريطانية الأفريقية، أهمية العمل على تهيئة السبل لتعزيز المبادلات التجارية لتكون أكثر عدالة مع القارة، والاستناد إلى المصالح المشتركة وفتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الأفريقية لمعالجة الخلل الكبير بين الميزان التجارى بين الدولتين.
وتابع أنه سيتم الارتقاء بمستوى الإنتاج الصناعى والخدمى بالقارة الأفريقية، وتوفير التمويل الدولى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول الأفريقية فى كونها أكثر مساهمة فى توفير فرص العمل.
وأضاف: "أؤكد لكم أن ما يشهده عالمنا من تحديات ينبغى أن يشكل حافزًا لتعاوننا المشترك من إمكانيات لطبيعتنا، بما يكرس من الإدارك المتبادل لوحدة المصير والمسار بين القارتين الأفريقية والأوروبية".
وأشار إلى أنه يتطلع إلى أن يخرج الاجتماع اليوم بنتائج عملية تلبى آمال شعوبنا وتفتح آفاق جديدة فى العلاقات الأفريقية البريطانية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بفعاليات انطلاق أعمال القمة البريطانية الأفريقية، أهمية العمل على تهيئة السبل لتعزيز المبادلات التجارية لتكون أكثر عدالة مع القارة، والاستناد إلى المصالح المشتركة وفتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الأفريقية لمعالجة الخلل الكبير بين الميزان التجارى بين الدولتين.
وتابع أنه سيتم الارتقاء بمستوى الإنتاج الصناعى والخدمى بالقارة الأفريقية، وتوفير التمويل الدولى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول الأفريقية فى كونها أكثر مساهمة فى توفير فرص العمل.
وأضاف: "أؤكد لكم أن ما يشهده عالمنا من تحديات ينبغى أن يشكل حافزًا لتعاوننا المشترك من إمكانيات لطبيعتنا، بما يكرس من الإدارك المتبادل لوحدة المصير والمسار بين القارتين الأفريقية والأوروبية".
وأشار إلى أنه يتطلع إلى أن يخرج الاجتماع اليوم بنتائج عملية تلبى آمال شعوبنا وتفتح آفاق جديدة فى العلاقات الأفريقية البريطانية.