السيسى: نتطلع لبناء شراكات جادة بين الأفارقة والشركاء الدوليين.. فيديو

في حفل ختام البرنامج التدريبي للكوادر الأفريقية المحلية .. شعراوي: الرئيس أعطى دفعة كبيرة لدور مصر الرائد في ظل ثقة الأفارقة .. والقاهرة تضع خبراتها وإمكاناتها في كل المجالات لخدمة أبناء القارة