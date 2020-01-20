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السيسي: المشاركة فى القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار إضافة جديدة للعمل الدولي

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:42 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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البهى عمرو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المشاركة فى القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي المساند لجهود الدول الإفريقية من أجل النهوض بالقارة.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بـ فعاليات القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار، عن تقديره للمملكة المتحدة لـ مبادراتها الهادفة لدعم المساعى الإفريقية نحو تحقيق الأهداف التى تم التوافق عليها إفريقيًا فى أجندة التنمية 2063 وكذلك الأهداف الأممية المستدامة 2030.

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن ذلك استنادًا لمبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن اجتماع اليوم جاء فى ظل أوضاع دولية تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار، وتزايد وتيرة الصراعات المسلحة، وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على القارتين الإفريقية والأوروبية.

وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة الأبعاد وهذا يؤثر بالسلب على جهود تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمنشودة.
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