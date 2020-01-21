بيزنس كورسات الأطفال في الأجازة الصيفية.. أسعار مبالغ فيها والمحصلة صفر

نصف العام



كورسات عديدة



للغات فقط



فوائد الدورات



مهارات عديدة



بيزنس وغير مؤهلة



أيدي مدرسات متخصصات في مجال رياض الاطفال، وان المكان يخضع لرقابة الجهات المعنية، لان هناك اماكن تدار كبيزنس وبها أشخاص غير مؤهلة تربويا او تعليما للتعامل مع الاطفال، بالاطفال لاهمية توافر عنصر الامان، لان بعض الاكاديميات تعلم الرياضيات وغيرها ولابد من الرقابة عليها وكونها معتمدة، تتابع المعالجة الاسرية.



مستوي رديء

وحول موقف أولياء الامور فعبرت ميار محمد، ربة منزل، عن موقفها " وكان المفروض ان الكورس، يتحسن الطفل في الانجليزي والفرنش، بالاضافة للرسم والمهارات الاخري ولكن فوجئت ان المدرسين مستواهم رديء وكمان مكنش فيه رقابة واكتر من مرة ابني انضرب، وندمت علي الفلوس لان المكان كان عبارة عن سبوبة ومكنش كامب بالمعني المعروف"



مبالغة الأسعار

فيما رأت مني احمد، أن هناك مبالغة في اسعار الدورات، ولا تلائم الظروف الاقتصادية "يعني هي في النهاية دورها زي الحضانة بس الاولاد سنهم أكبر، وحرام أدفع الف جنيه وألفين في فترة الاجازة، والموضوع كله إن الولاد يتفرجوا علي افلام ويلعبوا سوا، ومفيش أي تغيير في مستوي اللغات او المهارات، بس بنضطر نتعاقد معاهم عشان الولاد في الاجازة لازم يقضوا وقت ويخرجوا"



ما أن بدأت إجازة نصف العام، حتي بدأت المعاناة لدي الأمهات العاملات، وكيف يمكن التصرف مع الأطفال، والاستفادة من أوقات الفراغ لديهم خلال الإجازة، وهو ما أدى لانتشار ما يعرف بـ"أكاديميات الأطفال"، والتي تعكف على تنظيم دورات تدريبية للأطفال خلال الإجازات، في مجالات عديدة، كالرسم والعزف وتعليم الخط العربي واللغات، بالإضافة لدورات "الجمباز"، والكاراتيه."هتودي ابنك فين في الإجازة.. الحل عندنا، الأكاديمية بتنظم كورسات على مدار إجازة نصف العام، والكورس الأول رسم الأطفال، عن طريق ناس محترفين أكثر، رسم الأطفال هينقسم لأربع مستويات، حيث يتضمن طرق الرسم المختلفة و الخطوط و طرق التلوين الصحيحة و العناصر و الشخصيات ، وأيضا الظل و المنظور وإزاي ابنك أو بنتك يرسم حاجة مجسمة، بالإضافة، لرسم ملامح الوجه و ممكن يوصل في سن صغير لرسم البورترية، والرسم الحر والطبيعة".. حسبما أعلنت إحدي الاكاديميات عن عروضها لكورسات الأطفال بإجازة نصف العام.وعند التواصل معهم أفاد القائمين أن "هناك أيضا كورس اللغة الإنجليزية، وكورس الصوتيات joly phonetics، كورس قواعد اللغة الإنجليزية grammer، وكورس تحسين خط اللغة الأنجليزية، والكورسات متاحة من سن ٤ سنوات و متاحة للأطفال و للكبار، وأيضا كورس الموسيقي " تعليم العزف "، ومتاح تعليم الآلات الآتية ( بيانو - كمانجا - جيتار - عود - اكسليفون )، وهناك كورس " تحسين الخط العربي "، والكورسسات مجمعة بحوالي 2000 جنيه، وكل كورس لوحده ليه سعر خاص".وتعلن مئات الأكاديميات، عن عروضها لنصف العام، وهناك أكاديميات متخصص في مهارات تعليم اللغات للأطفال بمختلف أنواعها، ومنها اكاديمية"ل. م"، حيث أعلنت عن عرضها خلال نصف العام "لدينا أول أكاديمية لتعليم اللغات عن طريق أنشطة تعليمية ترفيهية تربوية من خلال مشاركة الطفل فى مشروعات وأنشطة تنمى لديه العديد من المهارات وتعزز لديه الثقة بالنفس وتساعده على التحدث بطلاقة، كورس الفونكس، ويتعلم الطفل الحروف وأصواتها والقراءة بشكل صحيح بحوالي 650 جنيها، والتحدث بطلاقة من خلال أساليب تعليمية ترفيهية، وهناك كورس الجنرال، للأطفال حتي 12 عاما، وكورس نور البيان باللغة العربية، وأيضا كورس اللغة الفرنسية بحوالي 700 جنيه، بالإضافة لكورس اللغة الألمانية، بحوالي 600 جنيه".وحوال مزايا تلك الدورات ، كشفت منال السيد، معالجة أسرية، أنه عندما تأتي الإجازة وأوقات الفراغ، وجلوس الأطفال أمام التلفاز والإنترنت طوال اليوم مما يسبب لهم بطء و انحصار في التفكير وهذا خطأ جسيم، وعلى الأسرة أن تسعي للتكفير في كيف تجعلين أطفالك يستمتعون بإجازتهم الصيفية بعيدًا عن التلفاز وألعاب الفيديو، والإجابة الأفضل لذلك هي أنشطة الصيفية للأطفال وهي الوسيلة الأفضل والأمتع لملء أوقات الفراغ، لانها بتقوم علي المهارات كالرسم والرقص والموسيقي اويضا اللفات وتتوفر حفلات وألعاب ومجالات ترفيهية عديده ونشاطات تعليم فنون الطبخ لأكلات المفضله للاطفال.وأوضحت "الدروات سواء للمهارات أو اللغات، فرصة لتحسين لغتهم والاعتماد على أنفسهم وتعلم مهارات مهمة واكتساب صداقات جديدة من خلال إشراكهم، وهذا النظام معترف به دوليا ويعرف بأنه دورات صغار السن، وتهدف لتوفير جو تعليمي آمن يشمل دراسة اللغة و الترفية بالإضافة إلى الأنشطة الإجتماعية و الرياضية، وهو ما يساعد علي إحداث التغيرات المرغوب وتعديل سلوكهم. والتعبير عن آرائهم ومشاعرهم بطلاقة وحرية، وتعلهم ضبط النفس".ولكن لابد أن تتأكد الأسر أنه على