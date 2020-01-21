نابولي يستضيف لاتسيو في مواجهة قوية بـ كأس إيطاليا





ويسعى فريق نابولي بقيادة مدربه جاتوزو لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام فيورنتينا بهدفين دون رد، في الجولة الماضية بمسابقة الدوري.





على الجانب الاخر يطمح فريق لاتسيو في مواصلة مفاجأته بطرد نابولي من مسابقة الكأس، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل الشهر الماضي بالتتويج بكأس السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس.





وكان نابولي تأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إيطاليا بعد الفوز على بيروجيا بهدفين دون رد، بينما تأهل لاتسيو على حساب كريمونيسي.





يذكر أن لاتسيو هو حامل النسخة الأخيرة من بطولة كأس إيطاليا بعد الفوز على أتلانتا بثنائة في المباراة النهائية.





يستضيف فريق نابولي نظيره لاتسيو، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.