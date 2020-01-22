أول تعليق من فريق سيراميكا كليوباترا على التعادل مع الداخلية.. فيديو

قال مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا، إن الفريق تمكّن من تحقيق نتيجة مُرضية بالتعادل مع المنافس المباشر، الداخلية، وذلك بالمباراة التي جرت، يوم الإثنين.
وأجمع مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا، من خلال برنامج «الماتش»، الذى يُقدّمه الإعلامي، هاني حتحوت، على قناة «صدى البلد»، أن نتيجة التعادل مُرضية للغاية، فى ظل الظروف التى صاحبت اللقاء.
وأكد معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بـ سيراميكا كليوباترا: "راضٍ جدًا بالتعادل، والداخلية فريق قوي، ومنافس مباشر لنا، لقد حافظنا على فارق النقاط بيننا".
وفى السياق ذاته، قال هيثم شعبان، المدير الفني للفريق: "الفريق يسير بشكل جيد، لقد نجحنا فى تحقيق نتيجة إيجابية مع الداخلية، لقد تعاقدنا مع لاعب أجنبي، وسيظهر فى المباريات المقبلة".