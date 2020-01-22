أول تعليق من فريق سيراميكا كليوباترا على التعادل مع الداخلية.. فيديو

قال مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا ، إن الفريق تمكّن من تحقيق نتيجة مُرضية بالتعادل مع المنافس المباشر، الداخلية، وذلك بالمباراة التي جرت، يوم الإثنين.





وأجمع مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا ، من خلال برنامج «الماتش»، الذى يُقدّمه الإعلامي، هاني حتحوت، على قناة «صدى البلد»، أن نتيجة التعادل مُرضية للغاية، فى ظل الظروف التى صاحبت اللقاء.





وأكد معتز البطاوي ، المشرف العام على الكرة بـ سيراميكا كليوباترا: "راضٍ جدًا بالتعادل، والداخلية فريق قوي، ومنافس مباشر لنا، لقد حافظنا على فارق النقاط بيننا".









وفى السياق ذاته، قال هيثم شعبان، المدير الفني للفريق: "الفريق يسير بشكل جيد، لقد نجحنا فى تحقيق نتيجة إيجابية مع الداخلية، لقد تعاقدنا مع لاعب أجنبي، وسيظهر فى المباريات المقبلة".