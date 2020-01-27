بزيادة 6 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-1-2020

أسعار

اليوم الاثنين 27-1-2020 في مصر، سجلت ارتفاعا نسبيا، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل سعر جرام

عيار 21 إلى 688 جنيها بعد أن كان

الاثنين الماضي 682 جنيها لعيار 21 ، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة

اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.