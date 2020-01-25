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اقتصاد

8.5 جنيه متوسط تراجع أسعار الذهب.. اليوم

السبت 25/يناير/2020 - 06:05 م
ذهب
ذهب
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محمد يحيى

انخفضت أسعار الذهب في محلات الصاغة للجرام الواحد بنهاية تعاملات اليوم السبت بمتوسط 8.5 جنيه،مقارنة بما كانت عليه أمس الجمعة.

وصل أقصي سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا إلي 690 جنيها مقارنة بما كمكان عليه أمس الجمعة مسجلا 699 جنيها بفارق 9 جنيهات.

بلغ سعر الجرام الواحد من عيار24 الأغلي فئة نحو 789 جنيها اليوم مقابل 798.8 جنيه أمس الجمعة بتراجع بلغ 9.8 جنيه .

سجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 591 جنيها كأعلي سعر له اليوم مقابل 599.15 جنيه أمس الجمعة بتراجع حجمه 8.15 7.85 جنيه.

أما عيار 14 الأدني فئة فقد سجل الجرام الواحد منه460 جنيه مقابل 466.05 جنيه أمس بفارق 5.95 جنيه.

سجل الجنيه الذهب 5520 جنيها و كيلو الذهب بنحو 788.571 ألف جنيه و أوقية الذهب بـ 24.525 ألف جنيه.

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