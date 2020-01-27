عقوبات صارمة تنتظر تونس بعد اعتداء الجمهور على منتخب اليد.. تعرف عليها





يذكر أن الجمهور التونسي ، قد اعتدى أمس الأحد ، على لاعبي منتخب مصر لكرة اليد ، بإلقائهم زجاجات وأشياء صلبة عليهم ، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس في نهائي كأس الأمم الإفريقية.





وأكد معاذ بن زايد في تصريحات تليفزيونية :" ستجتمع لجنة الانضباط بالإتحاد الإفريقي لإتخاذ قرارات بخصوص هذا الشأن ، العقوبات المحتملة هي أن يتم استبعاد تونس من كأس العالم مصر 2021 والتي تأهلنا لها ، والملحق المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020،سندافع عن موقفنا ، لكن الاتحاد الدولي قد يتخذ قرارًا هو الآخر باستبعادنا من المونديال ، لا نلوم الجمهور بل نشكره على حضوره وتشجيعه لنا في المبارة ، وسنرى ماذا سيحدث."





يذكر أن المنتخب المصري قد تأهل لأولمبياد طوكيو بصفته بطلًا لإفريقيا ، بعد فوزه على نظيره منتخب تونس مستضيف البطولة بنتيجة 27-23 ، ليتأهل التوانسة للملحق المؤهل للأولمبياد.

أكد معاذ بن زايد ، عضو الإتحاد التونسي لكرة اليد ، أنه من المتوقع أن يتم فرض عقوبات صارمة على تونس ، بعد اعتداء الجمهور التونسي على لاعبي منتخب مصر لكرة اليد.