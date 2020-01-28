فيديوجراف| بعد تفشي كورونا.. أدعية للتحصين من الأمراض

مرض كورونا في الصين سادت حالة من الخوف في البلاد الأخرى خشية وصول المرض إلا أن العديد من المشايخ نصحوا بالإكثار من المداومة على دعاء تحصين النفس من الأمراض والأوبئة، و حفلت السنَّة النبوية المطهرة بأحاديث صحيحة كثيرة تحث المسلم على الإتيان بما فيها من أدعية وأذكار تقال من أجل وقاية قائلها من الضرر، والشرور، وهي شاملة بمعانيها العامَّة للوقاية من الإصابة بالأمراض والأوبئة المختلفة. بعد انتشارفي الصين سادت حالة من الخوف في البلاد الأخرى خشية وصول المرض إلا أن العديد من المشايخ نصحوا بالإكثار من المداومة على دعاءمن الأمراض والأوبئة، و





نصح الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المرء عليه أن يأخذ بالأسباب ويعمل الاحتياطات من الأمراض، وبعد ذلك يتوكل على الله تعالى فى كل الأمور لانه هو خير الحافظين.





ونستعرض المزيد من التفاصيل عن أدعية تحصين النفس من الامراض والبلاء من خلال الفيديوجراف التالي.



