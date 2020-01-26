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فيديو جراف

فيديوجراف| تمثال من الشمع لـ محمد صلاح في متحف مدام توسو

الأحد 26/يناير/2020 - 06:58 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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فيديوجراف

أعلن متحف "مدام توسو" للشمع بالعاصمة البريطانية لندن عن تجهيزات لعرض تمثال للفرعون المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في وقت لاحق من العام الحالي.


ونشر محمد صلاح على حسابه في "تويتر" فيديو وصورا له خلال تصويره من زوايا عدة لإعداد التمثال الشمعي وعرضه في المتحف الشهير.

 

وظهر محمد صلاح في الصورة والمصممون في المتحف يضعون عينا من الشمع بجوار وجه صلاح لمقارنة لونها بحيث يتم اختيار اللون المشابه لعين صلاح.


ولمزيد من التفاصيل حول تمثال الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي تابعوا الفيديوجراف التالى.

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