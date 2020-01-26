فيديوجراف| تمثال من الشمع لـ محمد صلاح في متحف مدام توسو

أعلن متحف "مدام توسو" للشمع بالعاصمة البريطانية لندن عن تجهيزات لعرض تمثال للفرعون المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في وقت لاحق من العام الحالي.





و نشر محمد صلاح على حسابه في "تويتر" فيديو وصورا له خلال تصويره من زوايا عدة لإعداد التمثال الشمعي وعرضه في المتحف الشهير.

وظهر محمد صلاح في الصورة والمصممون في المتحف يضعون عينا من الشمع بجوار وجه صلاح لمقارنة لونها بحيث يتم اختيار اللون المشابه لعين صلاح.





ولمزيد من التفاصيل حول تمثال الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي تابعوا الفيديوجراف التالى.