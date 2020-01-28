AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

انتبه.. حرارة القدمين تشير لإصابتك بمرض خطير

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:02 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة ، إن حرارة القدمين عرض يشير إلى وجود مرض ما يشعر معه المصاب بألم خفيف أو حاد في القدم مع الاحساس بالتنميل أو وخز بالإبر أو كليهما، وهو ما يتطلب ضرورة اللجوء إلى الطبيب على نحو عاجل فقد يكون هذا العرض مؤشر لوجود تلف بالأعصاب.


وأضاف  أن حرارة القدمين قد تحدث نتيجة لعديد من الأسباب مثل، الإصابة بالسكري أو تصلب الشرايين أو نقص فيتامين ب أو الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري، أو التعرض لبعض أنواع السموم، ولكنه على الأغلب يحدث كإحدى مضاعفات مرض السكري، ويصاحبه بعض الأعراض مثل التنميل و قلة الشعور بالألم، و التغيرات بدرجة الحرارة خاصة بالقدم، وشعور بالحرقان في الأطراف، وألم عند المشي.


وشدد  على ضرورة اللجوء إلى الطبيب المختص في حال استمرار الشعور بحرارة القدمين خاصًة في ظل الإصابة بمرض السكري والاشتباه في حدوث عدوى بجرح في القدم ، أو في حال انتشار الحرارة من القدمين إلى الساق، أو في حال فقدان الشعور بالأصابع والقدم، فكلها من المؤشرات الخطر التي تستوجب التشخيص العاجل .


وأوضح الدكتور وليد الدالي أنه للتخفيف من الشعور بحرارة القدمين يمكن للمصاب تدليك قدميه بخل التفاح أو زيت الزيتون يوميًا، مع الحرص على ارتداء الجوارب القطنية التي تمنح القدم التنفس وعدم الوقوف لفترات طويلة، ويراعى كذلك تناول الفواكه والخضروات وشرب كميات كافية من الماء، والذي يفيد في تحسين مرور الدورة الدموية في الجسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تغير لون وملمس الجلد.. 4 أعراض تدل على إصابة الرجل بـ انسداد الشرايين

لمرضى السكري.. 7 نصائح لتجنب قرحة القدم

طرق لتفادى بتر الأطراف بسبب الغرغرينة

القدم السكري.. الأعراض والأسباب والعلاج

احذر في الشتاء.. نصائح لمرضى القدم السكري

احذر الوقوف لفترات طويلة.. أمراض تترتب على الإصابة بـ دوالي الساقين

ترشيحاتنا

الخارجية الفلسطينية: صفقة القرن ترجمة أمريكية لـ وعد بلفور

شديد البرودة وأمطار.. تعرف على حالة الطقس فى مصر غدا ودرجات الحرارة

خالد بيومي يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الزمالك

تعرف على علاقة نجوى كرم وهيفاء وهبي بسارق منزل نانسي عجرم ..فيديو

عمرو جمال يكشف حقيقة انتقاله للزمالك.. ويؤكد: أرقام أزارو لن يحققها أي مهاجم بالأهلي

بعد إعلان خطبتها.. إنجي شرف تنشر صور نجلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم توقفها عن البكاء.. شاب بلا رحمة يكسر ذراعي طفلة 18 شهرًا

على خطى الرسول.. شاب مغربي يمشي 20 يوما في الصحراء من مكة إلى المدينة

من الأجمل.. مي سليم وميس حمدان بنفس المكياج والجمهور زي الشربات