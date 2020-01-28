انتبه.. حرارة القدمين تشير لإصابتك بمرض خطير

عرض يشير إلى وجود مرض ما يشعر معه المصاب بألم خفيف أو حاد في القدم مع الاحساس بالتنميل أو وخز بالإبر أو كليهما، وهو ما يتطلب ضرورة اللجوء إلى الطبيب على نحو عاجل فقد يكون هذا العرض مؤشر لوجود تلف بالأعصاب. قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة ، إن حرارة القدمين عرض يشير إلى وجود مرض ما يشعر معه المصاب بألم خفيف أو حاد في القدم مع الاحساس بالتنميل أو وخز بالإبر أو كليهما، وهو ما يتطلب ضرورة اللجوء إلى الطبيب على نحو عاجل فقد يكون هذا العرض مؤشر لوجود تلف بالأعصاب.









وأضاف أن حرارة القدمين قد تحدث نتيجة لعديد من الأسباب مثل، الإصابة بالسكري أو تصلب الشرايين أو نقص فيتامين ب أو الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري، أو التعرض لبعض أنواع السموم، ولكنه على الأغلب يحدث كإحدى مضاعفات مرض السكري، ويصاحبه بعض الأعراض مثل التنميل و قلة الشعور بالألم، و التغيرات بدرجة الحرارة خاصة بالقدم، وشعور بالحرقان في الأطراف، وألم عند المشي.









وشدد على ضرورة اللجوء إلى الطبيب المختص في حال استمرار الشعور بحرارة القدمين خاصًة في ظل الإصابة بمرض السكري والاشتباه في حدوث عدوى بجرح في القدم ، أو في حال انتشار الحرارة من القدمين إلى الساق، أو في حال فقدان الشعور بالأصابع والقدم، فكلها من المؤشرات الخطر التي تستوجب التشخيص العاجل .









وأوضح الدكتور وليد الدالي أنه للتخفيف من الشعور بحرارة القدمين يمكن للمصاب تدليك قدميه بخل التفاح أو زيت الزيتون يوميًا، مع الحرص على ارتداء الجوارب القطنية التي تمنح القدم التنفس وعدم الوقوف لفترات طويلة، ويراعى كذلك تناول الفواكه والخضروات وشرب كميات كافية من الماء، والذي يفيد في تحسين مرور الدورة الدموية في الجسم.