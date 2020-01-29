سألته عن أوكرانيا.. ترامب يشيد بهجوم بومبيو على صحفية.. فيديو

أشاد الرئيس دونالد ترامب بوزير الخارجية مايك بومبيو يوم الثلاثاء لانتقاده صحفية بعد مقابلة مثيرة للجدل الأسبوع الماضي حول قضية أوكرانيا.





وقال ترامب خلال مؤتمر بالبيت الأبيض أعلن فيه خطة إدارته للسلام في الشرق الأوسط: "هذه المراسلة لم يكن من الممكن أن تتغلب عليك"، وتابع " في الواقع .. أعتقد أنك قمت بعمل جيدا تجاهها".





وهاجم الوزير الأمريكي مراسلة محطة الإذاعة الوطنية NPR ماري كيلي قائلا إنها كذبت عليه، خلال الاتفاق على إجراء المقابلة.





وقال بومبيو في بيان "من المخز أن تختار المراسلة خرق القواعد الأساسية للصحافة واللياقة.. هذا مثال آخر يوضح كيف أن الصحافة أصبحت غير متوازنة في سعيها لإيذاء الرئيس دونالد ترامب وإدارته".





وتابع : "ليس غريبا ألا يثق الشعب الأمريكي في كثيرين في وسائل الإعلام عندما يظهرون بشكل مستمر أجندتهم وعدم أمانتهم".





وكانت المراسلة أجرت مقابلة مع بومبيو سألته خلالها عن العلاقات مع إيران وسفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا والتي أقيمت العام الماضي.





وأنهى بومبيو الحوار مع كيلي بعدما غضب من أسئلتها حول أوكرانيا.





بينما تقول كيلي إن بومبيو سبها واستخدم ضدها مرارا كلمة نابية بعدما سألته عن أوكرانيا والسفيرة الأمريكية المقالة لدى كييف خلال لقاء خاص استمر 9 دقائق.



