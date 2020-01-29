ده كان ناقص يعملولي مساج.. محمد إمام يسخر من نفسه

نشر الفنان محمد إمام مقطع فيديو له من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهر محمد إمام في مقطع الفيديو في أحد مطاعم في دبي، معلقا: "ناس لطيفة اوي .. ده كان ناقص يعملولي مساچ !!".





فيلم "لص بغداد"، اقترب من تحقيق 9 ملايين جنيه فى 5 أيام فقط، بطولة النجم محمد إمام، وانتاج شركة سينرجى، ليواصل تصدره لشباك الإيرادات اليومية فى السينما، وجاءت تفاصيل ايرادات لص بغداد فى الـ 5 أيام كالتالي، الاربعاء مليون و150 ألف جنيه، الخميس 2 مليون و160 ألف جنيه، الجمعة 2 مليون و230 ألف جنيه والسبت مليون و600 ألف جنيه، والأحد مليون و200 ألف جنيه لتكون المحصلة 8 مليون و600 ألف جنيه، ومتوقع أن تزداد الايرادات خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسى.





فيلم "لص بغداد" مقرر فى دور العرض بدول الخليج وأمريكا وكندا بعد غدًا الأربعاء 30 يناير الجارى، وهو بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.