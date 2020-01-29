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أخبار البلد

صرف 452 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 258 ألفا و682 عاملا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

كشف وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 452 مليون جنيه، استفاد منها 258 ألفا و682 عاملًا، يعملون فى 1285 منشأة.


وأوضح الوزير أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية ديسمبر 2019.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يترأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وناقش المجلس فى اجتماعه الأوضاع المالية للصندوق، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت ، وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية  للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات والتى تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا.

يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ يتبع وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002، والهدف منه صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.

صرف 452 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 258 ألفا و682 عاملا
صرف 452 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 258 ألفا و682 عاملا
صرف 452 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 258 ألفا و682 عاملا
صرف 452 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 258 ألفا و682 عاملا
صرف 452 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 258 ألفا و682 عاملا
صرف 452 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 258 ألفا و682 عاملا
صرف 452 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 258 ألفا و682 عاملا
صرف 452 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 258 ألفا و682 عاملا
صرف 452 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 258 ألفا و682 عاملا
صرف 452 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 258 ألفا و682 عاملا
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