موجة أمطار وشبورة ضبابية.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة.. فيديو

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد، إن حالة الطقس تشهد استقرارا اليوم، الخميس، فى درجات الحرارة في الساعات القادمة.





وكشف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، اليوم، الخميس، عن زيادة معدلات الشبورة المائية، والتى تنخفض معها الرؤية وتصل لحد الضباب فى الساعات الأولى من ساعات النهار مرورا من غد الجمعة.





ولفتت إيمان شاكر، إلى فرص سقوط أمطار أيضا على السواحل الشمالية، واضطراب للملاحة البحرية بالبحر المتوسط وزيادة فى سرعات الرياح على بعض المناطق فى شمال سيناء.





وأشارت إلى انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل بمعدل فرق 10 درجات مئوية بين العظمى والصغرى، والتى ستتسبب فى الشعور بالبرودة خلال الأيام القادمة.





ونصحت بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.