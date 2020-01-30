AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الين والفرنك يصعدان بفعل مخاوف من فيروس كورونا.. واليوان يتراجع

الخميس 30/يناير/2020 - 01:07 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
تسبب ارتفاع عدد الوفيات الناجم عن انتشار فيروس كورونا في الصين بدفع المستثمرين إلى الاحتماء بشراء الين الياباني والفرنك السويسري بينما نزل اليوان الصيني لأقل مستوى في شهر.

وتراجع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية، الذي يعتبر على نطاق واسع مقياسا للإقبال على المخاطرة تجاه الأصول الصينية في ظل إغلاق الأسواق بالبر الرئيسي وهونج كونج، لأدنى مستوى في شهر دون المستوى النفسي البالغ سبعة يوانات للدولار في التعاملات المبكرة في لندن وهو أدنى مستوياتها منذ أواخر ديسمبر.

وألحق العزوف عن المخاطرة أيضا أضرارا بالدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بينما ارتفع الفرنك السويسري والين الياباني.

ومع انتشار المرض الشبيه بالالتهاب الرئوي في الصين، برز الدولار كوجهة ملاذ آمن في نهاية المطاف، مع تعزز جاذبيته جراء ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية مقارنة مع بقية الأسواق المتقدمة المناظرة.

والدولار أفضل العملات أداء بين الدول العشر الكبرى في يناير كانون الثاني، مع صعود مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 1.6 % منذ بداية الشهر ليبلغ أعلى مستوى في شهرين.

وسجل مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 98.04، ليستقر خلال الجلسة بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه أمس الأربعاء عند 98.19.

وارتفع الين 0.1 % إلى 108.90 ين للدولار، ليقترب أكثر من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 108.73 الذي لامسه الأسبوع الماضي.

وتراجعت العملة اليابانية 0.3 % مقابل الدولار منذ بداية الشهر الجاري لكنها ارتفعت مقابل معظم العملات الأخرى، لتصعد 1.6% مقابل اليورو و3.9 % مقابل الدولار الأسترالي.

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.25 % إلى 1.2983 دولار قبل قرار من المزمع صدوره من بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

ومن بين العملات الكبيرة الخاسرة هذا الشهر الدولار الأسترالي الذي انخفض 3.9 % منذ بداية الشهر الجاري، ليصبح ثاني أسوأ العملات أداء في مجموعة الدول العشر الكبرى، ويحل بعد الكرونة النرويجية التي تراجعت 4.3 % متضررة من انخفاض أسعار النفط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

الدولار يقطع خسائر 6 أيام.. واليوان يتجاهل تيسير المركزي الصيني

اليوان الصيني يقود مكاسب العملات قبل اتفاق التجارة الأمريكي

تحركات هادئة للعملات بعد اتفاق التجارة بين أمريكا والصين

الدولار يصعد بفضل بيانات أمريكية قوية.. وتوقعات متفائلة ترفع اليوان

بسبب الفيروس .. اليوان الصيني يهوى والين يصعد خوفا من المخاطرة

ترشيحاتنا

ماذا قال محامى أسرة ضحايا مجزرة كفر الدوار خلال المحاكمة؟

فرص عمل فى فنادق كبرى بشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة..اعرف التفاصيل

حدث مساء.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مباراة الزمالك والترجي.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

فايلر يوافق على رحيل حسين السيد للصفاقسي التونسي

أخطاؤنا سخيفة.. أول تعليق من كلوب بعد فوز ليفربول على وست هام

هل يقترب فيروس كورونا من مصر؟.. الصحة العالمية ترد

AdvertisementS

الدولار بـ 14.30.. خبير اقتصادى: العملات الأجنبية فى تراجع مستمر أمام الجنيه.. فيديو

بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب الإسكندرية فجرًا

إحالة أوراق مرتكب مجزرة كفر الدوار لمفتى الجمهورية

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا

مش هترميها تانى.. شيء متواجد داخل البرتقال يقضى على الكوليسترول نهائيًا

متجوزة عرفى.. مضيفة جوية تدعى اختطافها لمساومة والدتها على دفع فدية مليون جنيه

تركي آل شيخ يخضع لـ عملية جراحية خطيرة في نيويورك اليوم.. تفاصيل

بعد شهرين جواز.. آية قتلت محمد بـ 16 طعنة.. المتهمة: مكنتش بحبه

حدث مساء.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مباراة الزمالك والترجي.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الفلبين: تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

بـ لوك جديد.. دلال عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خلص عليه وهخرّجك منها.. التفاصيل الكاملة لمقتل ضحية الاستروكس بـ القطامية.. ووالدته: ابني مات قدام عيني.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا زيادة : لهذا السبب يد ترامب مكبلة تجاه تركيا.. فيديو

أبرزها cougar ورانجل TJL.. تعرف على أسطول سيارات ومدرعات الشرطة الجديد.. صور

لكل اسم حكاية.. حديقة حيوان الإسكندرية.. تاريخ ينتظر التجديد.. صور