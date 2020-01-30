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تعليم

هزة أرضية جديدة في الإسكندرية بقوة 5.7 ريختر

الخميس 30/يناير/2020 - 02:48 م
هزة ارضية
هزة ارضية
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نهلة الشربيني

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، في الساعة الواحدة وإحدي وعشرون دقيقة مساء، بالتوقيت المحلي، اليوم الخميس، الموافق 30/1/2020، هزة أرضية على بعد 480 كم شمال غرب مدينة الاسكندرية في البحر المتوسط، شرق جزيرة كريت.

 وأوضح المعهد أن بيانات الهزة، جاءت كالتالي:

 -       التاريخ:30/01/2020

-       الوقت: 01:21 مساء

-       القوة:5.7 على مقياس ريختر

-       خط العرض :  35.08شمالا

-       خط الطول :27.80 شرقا

-       العمق : 16 كم

  وأوضح أنه حتى الآن لم يرد إلي المعهد ما يفيد الشعور بتلك الهزة.

للمرة الثانية اليوم.. زلزال يضرب الإسكندرية

بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب الإسكندرية فجرًا

 وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أعلن عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل فجر يوم الخميس الموافق 30 /01/2020 هزة أرضية على بعد 440 كم شمال غرب مدينة :الإسكندرية (داخل البحر المتوسط) كانت بياناتها كالتالي:

 - تاريخ الحدوث الخميس الموافق 30 /01 /2020 بينما وقت الحدوث في الساعة 3:28:08 فجرا.

- الزلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر خط العرض 35.0331° شمالا خط الطول 28.0012°شرقا بينما العمق: 60 كم.

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