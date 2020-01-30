قياتى عاشور: الدولة منحت ذوى الإعاقة مكتسبات عديدة

قال الدكتور قياتى عاشور، مدرس مساعد علم الاجتماع السياسى، جامعة بنى سويف، إن عملية دمج ذوى الإعاقة "أصحاب الهمم"، فى المجتمع هو اختلاط وحصول الأخير على نفس حقوق ومزايا الشخص العادى.





وكشف قياتى عاشور خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، عن وجود 10 ملايين شخص من ذوى الإعاقة "أصحاب الهمم" فى المجتمع المصرى.





وأوضح قياتى عاشور، بأن الدمج الاجتماعى لذوى الهمم يتم عن طريق إشراكهم بجميع الفعاليات سواء كانت مسابقات ورحلات وغيرها من الأنشطة.





ولفت قياتى عاشور، إلى أن الدولة تحرص على بناء قدرات ذوى الإعاقة "أصحاب الهمم" بالإضافة إلى كونه توجه عالمى دولى للاهتمام بهذه الفئة.





وتابع قياتى عاشور، أن اهتمام الدولة جاء بتخصيص الرئيس السيسى عام 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة لإطلاق قانون لذوى الاحتياجات رقم 10 لسنة 2018، بالإضافة إلى تخفيض 50% لذوى الإعاقة الخاصة برسوم التذاكر لوسائل النقل.