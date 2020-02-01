الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يسعى لخطف الصدارة مؤقتا أمام ماينز





ويسعى فريق بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني مؤقتا، من فريق لايبزيج.





على الجانب الآخر، يطمح فريق ماينز في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، للهروب من شبح الهبوط.





ويحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 39 نقطة خلف فريق لايبزيج متصدر بـ 40 نقطة، بينما يتواجد فريق ماينز في المركز الـ 15 بـ 18 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني، بوروسيا دورتموند مع يونيون برلين، أوجسبورج مع فيردر برمين، هوفنهايم مع بايرن ليفركوزن، دوسلدورف مع فرانكفورت، لايبزيج مع بوورسيا مونشنجلادباخ.

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره ماينز اليوم، السبت، في تمام الرابعة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الألماني.