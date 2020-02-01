أماني الخياط: سامية شنن شاركت فى اغتيال شهداء كرداسة .. شاهد

خصصت الإعلامية أمانى الخياط، حلقة خاصة عن التاريخ السري لأمهات الإرهاب.





وقالت امانى الخياط خلال تقديمها برنامج "الكبسولة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"التنظيم الإرهابي يؤكد دونية المرأة الإخوانية، من خلال تصدير كوادر على هيئة زينب الغزالى وعزة الجرف الذين يبيعون أنفسهم من أجل أفكار الجماعة الإرهابية".





وأشارت الإعلامية أمانى الخياط إلى أن سامية شنن شاركت فى إغتيال شهداء كرادسة، موضحة:"هناك دور واضح وصريح لقسم الأخوات بجماعة الإخوان الإرهابية".





وتتناولت أمانى الخياط عبر برنامجها الكبسولة على إكسترا نيوز كشف كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات ويخترق الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال لكى نصل لما هو خلف القضايا، ونتعرف معه على واقع آخر لكشفها أمام الرأى العام بشفافية مطلقة ليكون هو الحكم.





"الكبسولة" يعرض على شاشة إكسترا نيوز يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءً.



