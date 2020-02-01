باحث فى شئون الجماعات الإرهابية يكشف دور زينب الغزالى داخل تنظيم الأخوات

كشف منير أديب الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، عن دور زينب الغزالى داخل تنظيم الأخوات بجماعة الأخوان المسلمين.

وتابع أديب خلال حواره مع الإعلامية أمانى الخياط مقدمة برنامج "الكبسولة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"زينب قامت بأدوار كثيرة، فضلا عن تقديمها دروسا للأخوات المنضمات للتنظيم".

وأشار الباحث فى شئون الحركات الإسلامية إلى أن زينب الغزالى كانت حلقة وصل بين الهضيبي وشباب الإخوان.

ولفت منير أديب، إلى أن زينب الغزالى وباقى نساء التنظيم يتميزن بالشراسة والعنف.

وتتناول أمانى الخياط عبر برنامجها الكبسولة على إكسترا نيوز كشف كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات ويخترق الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال لكى نصل لما هو خلف القضايا، ونتعرف معه على واقع آخر لكشفها أمام الرأى العام بشفافية مطلقة ليكون هو الحكم.

"الكبسولة" يعرض على شاشة إكسترا نيوز يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءً.