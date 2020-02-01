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«سجدت لله شكرًا».. حسام موافي: عالم ألماني أكد أن صلاة الفجر تحمي من الجلطات

السبت 01/فبراير/2020 - 10:07 م
الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن صلاة الفجر تحمي من الجلطات، وهذا ما تحدث عنه مؤتمر عالمي في ألمانيا، موضحًا أن معظم حالات الإصابة بالجلطات تكون في الصباح الباكر.

وأضاف «حسام موافي» خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» أنه أثناء النوم الدورة الدموية تكون بطيئة أثناء النوم، وتخرج مادة في الجسم تضيق الشرايين وإذا استمرت حتى الصباح تصيب الإنسان بجلطات، لذلك ينصح بالاستيقاظ وقت الفجر لأنه عند الاستيقاظ تفتح الشرايين مرة أخرى وتبدأ من جديد.

وأوضح  أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن معظم الأمراض المتعلقة بـ شرايين القلب والمخ تصب الإنسان فى الصباح، ما عدا من يستيقظ ثم ينام، متابعًا: "كنت حاضرًا بهذا المؤتمر، وعندما سمعت هذا الكلام من هذا العالم سجدت شكرًا لله، صلاة الفجر تحمى الناس من الجلطات.

وأشار إلى أن الإخوة المسيحيين عندهم صلاة «باكر» وهي في نفس توقيت صلاة الصبح عند المسلمين، لافتًا إلى أن صلاة الفجر ليست عذاباً ومن المفترض أنها تنظيم حياة الإنسان، لذلك يجب بدء اليوم بعد صلاة الفجر.

وتابع «حسام موافي» : "لو جالى واحد مسيحى وخايف عليه قوي أقول له قوم الفجر أمشي أشرب مياه وتعالى نام تانى"، مضيفًا:" علمت فيما بعد بأن المسيحيين لديهم صلاة باكر، ربنا يحمى الناس كلها ولا يخص المسلمين فقط بالحماية".

ونوه إلى أن الجلطات تأتي بسبب غلق او تضيق شرايين القلب والمخ، مشددا على أن كثرة النوم لفترات طويلة تسبب ضررا لجسم الإنسان.
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