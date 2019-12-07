حسام موافي : تعاطي الكورتيزون لمدة 10 أيام أو شهر لا يسبب أى أضرار ...فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، إن الكبد له دور في تورم القدمين ومعه أشياء أخرى، كما ان الكبد يفرز مادة تسمى البيتومين وهذه المادة تمنع خروج الماء المتواجد في الدم إلى الخارج وعند تعب الكبد او اصابته يتوقف عن اخراج مادة البيتومين .



وأضاف " موافي " خلال لقائه مع الاعلامي " محمود سعد " في برنامج " باب الخلق " المذاع علي قناه " النهار "، أن الحل الوحيد عند إصابة الكبد هو زراعة كبد.



وأوضح " موافي " ان الكورتيزون يعمل علي حل العديد من المشاكل الصعبة كما ان الناس لديها فكرة سيئة عنه ولكنه في حقيقة الأمر عكس ذلك فقد ساهم الكورتيزون فى انقاذ حياة الملايين .



وأشار " موافي " إلى ان كل 100 شخص يقوم بغسيل كليه هناك 50 منهم بسبب تعاطي الأدوية فيجب علينا تنظيم تعاطي الدواء.



واعرب " موافي " عن أمله فى ألا يتم صرف دواء من الصيدليه الا بروشته لافتاَ الى ان تعاطي الكورتيزون لمدة 10 ايام او شهر لا يؤثر بالسلب على اى شىء .

