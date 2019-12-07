ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حسام موافي : تعاطي الكورتيزون لمدة 10 أيام أو شهر لا يسبب أى أضرار ...فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:16 م
الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، إن الكبد له دور في تورم القدمين ومعه أشياء أخرى، كما ان الكبد يفرز مادة تسمى البيتومين وهذه المادة تمنع خروج الماء المتواجد في الدم إلى الخارج وعند تعب الكبد او اصابته يتوقف عن اخراج مادة البيتومين .

وأضاف " موافي " خلال لقائه مع الاعلامي " محمود سعد " في برنامج " باب الخلق " المذاع علي قناه " النهار "، أن الحل الوحيد عند إصابة الكبد هو زراعة كبد.

وأوضح " موافي " ان الكورتيزون يعمل علي حل العديد من المشاكل الصعبة كما ان الناس لديها فكرة سيئة عنه ولكنه في حقيقة الأمر عكس ذلك فقد ساهم الكورتيزون فى انقاذ حياة الملايين .

وأشار " موافي " إلى ان كل 100 شخص يقوم بغسيل كليه هناك 50 منهم بسبب تعاطي الأدوية فيجب علينا تنظيم تعاطي الدواء.

واعرب " موافي " عن أمله فى ألا يتم صرف دواء من الصيدليه الا بروشته لافتاَ الى ان تعاطي الكورتيزون لمدة 10 ايام او شهر لا يؤثر بالسلب على اى شىء .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب الإصابة بفيروس سي.. تحذير| هذه الطرق تصيبك بالمرض

أسباب العدوى بفيروس سى .. 7 طرق تؤدي لنقل المرض

الأطباء تحذر من إعطاء الحقن بالصيدليات.. تسبب الوفاة فى الحالات الحرجة.. والصيادلة: المستشفيات الحكومية ترفض إعطاء الحقن المشتراة من الخارج

حسام موافي : هناك فرق بين العرض والمرض...فيديو

ترشيحاتنا

فيديوجراف | تفاصيل خناقة أحمد فتحي ورامي ربيعة في مباراة الهلال السوداني

سر غضب صابر الرباعي من شيرين عبد الوهاب| والتصالح بقبلة.. فيديو

هل يجوز إنارة القبر عند الدفن | الإفتاء تجيب

ورد وتايجر.. رانيا يوسف تشعل انستجرام.. والجمهور: برنسيس النجوم

الفيفا يحرج قطر بسبب بطولة العالم للأندية.. تفاصيل

ضبطهما عراة في فراش الزوجية.. الإعدام للزوجة والصديق الخائن بالإسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عودة تامر حسني إلى القاهرة بعد دخوله موسوعة جينيس

مازيمبي يهزم زيسكو الزامبي 2-1 ويتصدر مجموعة الزمالك

بالصور.. "الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي