حسام موافي يحذر المدخنات من تناول حبوب منع الحمل

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني نصائح هامة للمدخنين قائلا «عقوبة التدخين مؤجلة»، موضحا أن الأعراض الوقتية هي التهاب في الشعب الهوائية يصاحبها كحة.



وحذر «حسام موافي» خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد في برنامج «باب الخلق» المذاع على قناة «النهار» السيدات المدخنات من تناول حبوب منع الحمل مع التدخين، لأنها تتسبب في كارثة خطيرة جدا.



وشدد حسام موافي، على أن التدخين بشكل عام خطر على الحمل والرضاعة، مؤكدا أن التدخين يضر بالجنين بسبب نقص الاكسجين واحتمال كبير قد يحدث إعاقات ذهنية «تخلف».